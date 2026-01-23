Nueva escasez de pollo golpea el bolsillo de los consumidores

Esto ha reducido la oferta en supermercados y mercados, elevando los precios y obligando a racionar las ventas.

La escasez de pollo debe a una baja estacional en la producción avícola tras la alta demanda navideña. Esto ha reducido la oferta en supermercados y mercados, elevando los precios y obligando a racionar las ventas. Se espera que el suministro se normalice hacia marzo.

La situación ha generado un alza en los precios y limitaciones en la venta, afectando directamente a los consumidores que dependen de este producto básico en la dieta diaria.

Los comerciantes aseguran que reciben menos pollos vivos y frescos, mientras que las cadenas de supermercados han tenido que racionar las ventas por cliente. En los mercados, la libra de pollo fresco se vende entre 90 y 100 pesos, lo que ha incrementado la presión sobre los hogares. Aunque se mantiene cierta disponibilidad de pollo congelado e importado, la oferta de piezas frescas sigue siendo limitada.

La escasez de pollo en República Dominicana refleja un fenómeno estacional que se repite cada inicio de año, pero que impacta de manera significativa en el bolsillo de los consumidores. Se espera que la producción se normalice hacia marzo, mientras las autoridades y productores trabajan para garantizar el abastecimiento en el mercado formal.