Noche triste en El Bronx, Blue Jays eliminan a los Yankees y avanzan a la serie de Campeonato

Los Toronto Blue Jays vencieron 5-2 a los New York Yankees en el Bronx y cerraron la Serie Divisional de la Liga Americana por 3-1

Por Noticias SIN

Nueva York.– Vladimir Guerrero Jr. y George Springer impulsaron una carrera, cada uno, y ocho lanzadores de Toronto.

Blue Jays silenciaron a los New York Yankees en una victoria por 5-2 el miércoles por la noche, que le dio a los Blue Jays el boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez en nueve años.

Nathan Lukes conectó un sencillo de dos carreras y Addison Barger conectó tres de los 12 hits de Toronto.

Esto mientras que los insistentes Blue Jays, bateando fouls ante lanzamientos difíciles y poniendo la pelota en juego constantemente, se recuperaron de inmediato tras desperdiciar una ventaja de cinco carreras en la derrota del martes por la noche en el Yankee Stadium.

Triunfan los Azulejos

El campeón de la División Este de la Liga Americana, Toronto, se llevó la Serie Divisional 3-1, y será anfitrión del primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana al mejor de siete el domingo contra los Detroit Tigers o los Seattle Mariners.

Estos dos equipos decidirán su serie de playoffs el viernes en el quinto juego en Seattle.

Ryan McMahon conectó un jonrón para los Yankees, que obtuvieron el Comodín y no pudieron evitar la eliminación por cuarta vez en esta postemporada, al no repetir como campeones de la Liga Americana.

A pesar de la magnífica actuación en los playoffs de la estrella de los Yankees, Aaron Judge, tras sus problemas previos en octubre, el toletero de 33 años sigue sin ganar un anillo de la Serie Mundial. Nueva York sigue buscando su título número 28, el primero desde 2009.