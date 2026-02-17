Natalia Ramírez y Lorna Cepeda nos traen su comedia negra “Muertas de la Risa”

Su nueva obra, “Muertas de la Risa”, promete una noche de carcajadas, ironía y giros inesperados.

Si pensabas que lo habías visto todo con Marcela Valencia y la «Peliteñida», prepárate. Las icónicas actrices colombianas Natalia Ramírez y Lorna Cepeda vuelven a unir sus talentos en una faceta completamente distinta: la comedia negra. Su nueva obra, “Muertas de la Risa”, promete una noche de carcajadas, ironía y giros inesperados.

Esta producción no es la típica comedia de enredos. Se trata de una apuesta audaz donde el humor surge de situaciones límite, demostrando que la química entre estas dos estrellas sigue más viva que nunca después de décadas de amistad y trabajo compartido.

“Muertas de la Risa” es mucho más que un reencuentro nostálgico; es la confirmación de que Natalia Ramírez y Lorna Cepeda son instituciones del entretenimiento hispano. La obra logra lo que pocas comedias negras consiguen: incomodar al espectador con la verdad y, al segundo siguiente, soltarle una carcajada liberadora.