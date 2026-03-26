Monte Plata se renueva: Las obras que impulsarán el turismo

La provincia no solo busca embellecer sus municipios, sino consolidarse como un referente del turismo religioso y cultural

Monte Plata se prepara para brillar con luz propia en el mapa turístico de la República Dominicana. Con una serie de intervenciones estratégicas en sus principales monumentos y espacios públicos, la provincia no solo busca embellecer sus municipios, sino consolidarse como un referente del turismo religioso y cultural.

Transformación con Propósito

El Santuario del Santo Cristo de los Milagros (Bayaguana): Como epicentro del fervor religioso en la región, la culminación y el mantenimiento de las áreas circundantes al nuevo Santuario Nacional son vitales. Estas obras facilitan la llegada de miles de peregrinos que cada año acuden a cumplir promesas, mejorando la experiencia de fe y la seguridad del visitante.

Como epicentro del fervor religioso en la región, la culminación y el mantenimiento de las áreas circundantes al nuevo Santuario Nacional son vitales. Estas obras facilitan la llegada de miles de peregrinos que cada año acuden a cumplir promesas, mejorando la experiencia de fe y la seguridad del visitante. Puesta en valor del Patrimonio Histórico: La rehabilitación de parques, plazas y fachadas en municipios como Boyá y Sabana Grande de Boyá busca rescatar la herencia colonial y la identidad local. Estas mejoras no solo atraen al turista, sino que devuelven el orgullo a los habitantes de la provincia.

La rehabilitación de parques, plazas y fachadas en municipios como Boyá y Sabana Grande de Boyá busca rescatar la herencia colonial y la identidad local. Estas mejoras no solo atraen al turista, sino que devuelven el orgullo a los habitantes de la provincia. Infraestructura para el Visitante: Además de los templos, se trabaja en la señalización y adecuación de rutas que conectan la riqueza cultural con los tesoros naturales de la zona, como los Saltos de Socoa y la Sabana, creando un circuito turístico completo y atractivo.

monte plata se renueva las obras que impulsarán el turismo (1)

Impacto Económico y Social

Estas obras darán un impulso definitivo al desarrollo local. Al mejorar la infraestructura para el turismo religioso, se dinamiza el comercio artesanal, la gastronomía típica y el sector de servicios en Monte Plata. Es una apuesta clara por un turismo sostenible que aprovecha la paz y la riqueza espiritual de la provincia para generar nuevas oportunidades de empleo para su gente.

El renacer de Monte Plata nos recuerda que el turismo va más allá de las playas; está en nuestras raíces y en nuestra fe.