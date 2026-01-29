Monorriel de Santo Domingo genera gran debate

Un Sistema eléctrico con bajo ruido y menor huella que alternativas como el metro

El proyecto del Monorriel de Santo Domingo ha generado un intenso debate en República Dominicana: mientras el gobierno lo presenta como una solución moderna para conectar el Distrito Nacional con Santo Domingo Este en solo 18 minutos, críticos cuestionan la transparencia del proceso de licitación, los costos y el impacto urbano.

Detalles del Proyecto

Inversión estimada: entre US$800 y US$900 millones .

entre . Ruta: 11 km desde el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte hasta el Puente Juan Carlos en Santo Domingo Este.

11 km desde el hasta el en Santo Domingo Este. Tiempo de viaje: aproximadamente 18 minutos .

aproximadamente . Estaciones: 13 en total (7 en Santo Domingo Este y 5 en el Distrito Nacional).

13 en total (7 en Santo Domingo Este y 5 en el Distrito Nacional). Capacidad: trenes de 6 vagones, entre 525 y 750 pasajeros por viaje.

El Monorriel de Santo Domingo representa una apuesta ambiciosa para mejorar la movilidad, pero enfrenta serias dudas sobre su legitimidad, transparencia y sostenibilidad urbana. La decisión entre metro o monorriel no es solo técnica: implica definir la visión de ciudad que se quiere construir.