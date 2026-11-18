El Ministerio de Turismo firmó una alianza con el Miami Heat para promover a República Dominicana en la NBA durante la temporada 2026-2027 en Florida.

El Ministerio de Turismo (Mitur) anunció la firma de un acuerdo estratégico de promoción con la franquicia de baloncesto profesional Miami Heat, con el objetivo de posicionar la marca país y los destinos turísticos de la República Dominicana durante los partidos de la NBA correspondientes a la temporada 2026-2027.

Esta alianza comercial y de visibilidad conecta directamente al destino caribeño con millones de aficionados al baloncesto en el estado de Florida, consolidado como uno de los principales mercados emisores de turistas internacionales hacia territorio dominicano gracias a su cercanía geográfica y amplia conectividad aérea.

“El deporte conecta a las personas y nos permite acercar República Dominicana a nuevas audiencias. Con esta alianza con Miami Heat queremos que la emoción del baloncesto también despierte el deseo de descubrir nuestro país”, dijo Collado.

Alcance e impacto estratégico de la alianza

La colaboración aprovecha la proyección mediática del equipo floridano tanto en su arena local como en las transmisiones deportivas para captar viajeros potenciales de alto perfil:

Visibilidad en el Kaseya Center: La presencia de marca de la República Dominicana se desplegará en pantallas digitales, señalética en cancha y activaciones durante los encuentros como local del Miami Heat a lo largo de la temporada 2026-2027.

La presencia de marca de la República Dominicana se desplegará en pantallas digitales, señalética en cancha y activaciones durante los encuentros como local del Miami Heat a lo largo de la temporada 2026-2027. Conexión con un mercado prioritario: Florida representa una puerta estratégica para el turismo estadounidense hacia el Caribe, con múltiples vuelos diarios hacia Punta Cana, Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata y La Romana.

Florida representa una puerta estratégica para el turismo estadounidense hacia el Caribe, con múltiples vuelos diarios hacia Punta Cana, Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata y La Romana. Experiencias inmersivas para los fanáticos: El acuerdo contempla dinámicas interactivas, promociones de viaje y contenidos digitales dirigidos a acercar la cultura, la gastronomía y las playas dominicanas a la comunidad deportiva y a la amplia diáspora latina residente en el sur de Florida.

El acuerdo contempla dinámicas interactivas, promociones de viaje y contenidos digitales dirigidos a acercar la cultura, la gastronomía y las playas dominicanas a la comunidad deportiva y a la amplia diáspora latina residente en el sur de Florida. Posicionamiento en el turismo deportivo: Con este paso, Mitur refuerza su estrategia de marketing internacional vinculando el destino con franquicias deportivas de primer nivel en Norteamérica.

De cara al cierre de 2026 y el inicio de 2027, la iniciativa busca traducir el impacto visual de la NBA en un incremento sostenido de reservas aéreas y hoteleras hacia el país.