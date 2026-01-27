Ministerio de Cultura inicia programa de donación de instrumentos en La Romana

Ministerio de Cultura inicia en La Romana programa de donación de instrumentos para fortalecer la formación artística comunitaria

El Ministerio de Cultura dio inicio en el municipio de La Romana a un programa de donación de instrumentos musicales, con el objetivo de impulsar la formación artística comunitaria y brindar mayores oportunidades de desarrollo cultural a niños, jóvenes y agrupaciones locales.

La iniciativa busca fortalecer las escuelas de música, bandas municipales y proyectos culturales de base comunitaria, promoviendo la inclusión y el acceso a la educación artística en sectores donde los recursos suelen ser limitados.

Durante el acto de entrega, autoridades del Ministerio destacaron que este programa forma parte de una estrategia nacional para democratizar la cultura, fomentar el talento emergente y consolidar espacios de participación ciudadana a través de la música.

La iniciativa busca fortalecer las escuelas de música, bandas municipales y proyectos culturales de base comunitaria

Impacto esperado

Apoyo a la juventud: Facilitar el acceso a instrumentos para estudiantes de música y jóvenes talentos.

Facilitar el acceso a instrumentos para estudiantes de música y jóvenes talentos. Fortalecimiento comunitario: Respaldar agrupaciones culturales y bandas locales que dinamizan la vida artística de La Romana.

Respaldar agrupaciones culturales y bandas locales que dinamizan la vida artística de La Romana. Inclusión social: Promover la participación de sectores vulnerables en programas de formación artística.

Promover la participación de sectores vulnerables en programas de formación artística. Desarrollo cultural: Consolidar a La Romana como un referente de la música comunitaria en la región Este del país.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Cultura reafirma su compromiso de llevar la música y las artes a cada rincón de la República Dominicana, garantizando que la creatividad y el talento puedan florecer en comunidades que encuentran en la cultura un motor de identidad y transformación social.