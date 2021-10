Medidas sanitarias suponen mayor carga económica a pequeños comerciantes

Patricia Chirinos / Noticias SIN

SANTO DOMINGO.-El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FEDOCO), Iván García, afirmó este jueves que las nuevas medidas sanitarias establecidas mediante la resolución 000048, suponen una carga económica mayor a los micro, pequeños y medianos comercios de todo el país, ya que han tenido que contratar personal extra que se encargue de supervisar que sus clientes cumplan con las disposiciones gubernamentales.

García al participar en la entrevista central de El Despertador, aseguró que tras la obligatoriedad de presentar la tarjeta de vacunación para ingresar a los establecimientos comerciales, los dueños de negocios han tenido que emplear a personas que estén en la entrada de los comercios supervisando que los clientes cumplan con dicha exigencia de presentar su aval de inoculación.

“Para nosotros es una situación conflictiva porque ahora tenemos que capacitar un personal extra para que este a la entrada de nuestros negocios para exigir la tarjeta de vacunación y poder chequear que la tarjeta y la cédula sean de Juan Pérez”, manifestó el presidente de Fedoco.

Agregó que las filas y retrasos que se generan en los establecimientos por el tiempo que representa verificar que la personas que visita el establecimiento esta vacunada y que la tarjeta presentada sea de su propiedad, también constituye en pérdidas para sus negocios.

García dijo además que la incomodidad que manifiestan muchos clientes que no se han inoculado contra la covid-19, al no dejarlos pasar al comercio, también es valorada como una perdida, ya que esas personas en muchos casos amenazan con no regresar al establecimiento comercial.

“Lamentablemente se han presentado muchos incidentes con clientes que olvidan la tarjeta o no se han vacunado, incluso, muchos que no saben que hay que andar con ella encima se molestan bastante. Hemos tenido situaciones engorrosas en que clientes tradicionales se han revelado a la entrada de los negocios y tienen que salir los gerentes hablar con ellos y buscarle una solución”, puntualizó Iván García.

El presidente de Fedoco añadió que otras de las situaciones que mantiene a los comerciantes preocupados son los inspectores de Salud Pública, los que se desconoce cuándo estarán visitando sus establecimientos.

Abogó por que los comerciantes motiven a su empleomanía a vacunarse, para que en el menor tiempo posible el 70 por ciento de la población este vacunada.

Finalmente García llamó a los más de 61 mil afiliados a Fedoco y todo el comercio en general a respetar y reforzar los protocolos sanitarios como es el lavado o higienización de las manos, uso obligatorio de la mascarilla y el distanciamiento físico, ya que el covid-19 se mantiene latente en el país.