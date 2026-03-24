¡Más que un show! «Puertas: Musical Inclusivo» llega al Pabellón de la Fama

«Puertas» promete ser una experiencia transformadora para toda la familia, reafirmando que el escenario es el lugar donde todos somos iguales

El escenario del Auditorio del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano se prepara para recibir una producción sin precedentes: “Puertas: Musical Inclusivo”. Los días 10 y 11 de abril, el público podrá disfrutar de una puesta en escena que combina talento, sensibilidad y un poderoso mensaje sobre la aceptación y la diversidad.

Esta obra no es solo un despliegue de danza, canto y actuación; es una plataforma diseñada para demostrar que el arte no conoce barreras. El elenco está compuesto por artistas con y sin discapacidad, quienes trabajan en perfecta armonía para contar una historia que invita a derribar los prejuicios que limitan a nuestra sociedad.

«Puertas» promete ser una experiencia transformadora para toda la familia, reafirmando que el escenario es el lugar donde todos somos iguales. Las boletas están disponibles en los puntos de venta habituales, y se espera una gran asistencia en apoyo a este proyecto de alto impacto social.