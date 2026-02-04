Más Contenido

    Martha Candela confiesa que su corazón está ocupado por el Caballero de la Cruz

    Programas
    Pocos minutos de lectura

    Su estilo busca alegría y entrega total, ya que considera que a Dios le gusta la pasión

    Marta Candela en el programa «Es Temprano Todavía» es reconocida como un fenómeno en las redes sociales y el mundo por su música, especialmente por su coro «Candelero» que surgió en diciembre.

    Ella es una mujer cristiana que cree que toda la música es de Dios y que la iglesia se ha mantenido en una tradición «funeraria». Su estilo busca alegría y entrega total, ya que considera que a Dios le gusta la pasión.

    Marta confiesa que tuvo una vida diferente antes de dedicarse a Dios, lo cual fue una decisión personal.

    Marta Candela cierra interpretando un fragmento de su canción «Clean».

    Su estilo busca alegría y entrega total, ya que considera que a Dios le gusta la pasión

    Marta Candela en el programa «Es Temprano Todavía» es reconocida como un fenómeno en las redes sociales y el mundo por su música, especialmente por su coro «Candelero» que surgió en diciembre.

    Ella es una mujer cristiana que cree que toda la música es de Dios y que la iglesia se ha mantenido en una tradición «funeraria». Su estilo busca alegría y entrega total, ya que considera que a Dios le gusta la pasión.

    Marta confiesa que tuvo una vida diferente antes de dedicarse a Dios, lo cual fue una decisión personal.

    Marta Candela cierra interpretando un fragmento de su canción «Clean».

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados