Marco Rubio: “La transición en Venezuela no puede durar para siempre”

Marco Rubio afirmó que la transición política en Venezuela “no puede durar para siempre”, subrayando que Washington espera avances concretos en los próximos meses

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que la transición política en Venezuela “no puede durar para siempre”. Durante una audiencia en el Senado, señaló que en un plazo de tres a seis meses deberían verse avances significativos en la recuperación de la vida cívica y económica del país.

Rubio comparó la situación venezolana con la Transición española tras la dictadura de Franco, y mencionó también el caso de Paraguay como ejemplos de procesos democráticos que lograron consolidarse. Subrayó la importancia de que la sociedad civil y líderes opositores como María Corina Machado participen activamente en este proceso.

El funcionario aclaró que no existen planes inmediatos de intervención militar, aunque la Casa Blanca mantiene abiertas todas las opciones en caso de amenazas a la seguridad de Estados Unidos.

El secretario de Estado estimó que en un período de “tres, cuatro o cinco meses” debería observarse un avance sustancial respecto de la situación actual. “Probablemente podré dar una mejor respuesta cuando finalmente tengamos gente sobre el terreno”, dijo, en referencia al despliegue diplomático, incluida la embajadora. También enfatizó la diferencia entre mantener contactos telefónicos con Delcy Rodríguez, y desarrollar un trabajo más profundo con autoridades locales y la sociedad civil.

“Antes de esto, la situación estaba estancada. Habíamos pasado 14 años intentando cambiar la dinámica en Venezuela”, sostuvo Rubio, quien consideró que el momento actual abre una oportunidad inédita. “Esta es la primera vez en más de una década que vemos la posibilidad de cambiar las condiciones de la sociedad”, afirmó, destacando como objetivos centrales la recuperación de la vida cívica y económica del país.