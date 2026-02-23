Marcha en demanda de justicia por las víctimas del Jet Set

Los manifestantes demandan que el 8 de abril sea declarado Día de Duelo Nacional

Una marcha en Hainamosa para exigir justicia por las 236 víctimas de la tragedia del Jet Set, ocurrida el 8 de abril del año pasado.

A casi un año del suceso, aún no hay un juicio de fondo, y se espera que continúen las manifestaciones para recordar a los fallecidos y mantener viva la exigencia de justicia.

La comunidad de Haina fue la más afectada, con muchos residentes presentes en la fiesta, incluyendo el animador, Ruby Pérez, quien también falleció.

Los familiares de las víctimas claman por justicia y enfatizan que las vidas perdidas no tienen precio. Exigen que el presidente se pronuncie sobre la tragedia en su discurso del 27 de febrero.