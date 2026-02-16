Manchas en la piel: Señales de alerta a resistencia a la insulina en niños

La doctora Sarah Graciano, especialista en diabetes y nutrición pediátrica, comparte su experiencia personal al detectar señales de resistencia a la insulina en su propia hija

La doctora Graciano explica que las manchas oscuras en la piel, confundidas a menudo con suciedad, pueden ser un indicio de resistencia a la insulina. Menciona específicamente áreas como el cuello, las axilas y la ingle. Otros síntomas incluyen verrugas en axilas o cuello, adiposidad abdominal, sobrepeso u obesidad, y fatiga después de comer. En mujeres en edad fértil, puede presentarse el síndrome de ovario poliquístico.

Tras observar las manchas en su hija, la doctora buscó apoyo de colegas endocrinólogos pediatras. Las pruebas revelaron resistencia a la insulina. Destaca que la pubertad puede generar esta resistencia fisiológicamente, pero una historia familiar de diabetes o desórdenes alimentarios aumentan el riesgo. Las analíticas que pueden detectar la resistencia a la insulina incluyen insulina basal y postprandial, así como la curva de glucosa y hemoglobina glucosilada.