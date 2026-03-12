Maduro espera su juicio en la cárcel más temida de EE.UU.

Un confinamiento extremo y documentado en una unidad especial (SHU) diseñada para prevenir suicidios

En un reportaje del periódico español ABC sobre la supuesta situación actual de Nicolás Maduro en prisión. El presentador describe un confinamiento extremo y documentado en una unidad especial (SHU) diseñada para prevenir suicidios.

Nicolás Maduro solo tiene permitido salir 3 horas a la semana con grilletes para ducharse y comunicarse de forma limitada.

Se mencionan que en las noches se escuahn gritos nocturnos desesperados donde afirma ser el presidente secuestrado.