Machado: «Con aliados genuinos y de la mano de Dios lograremos la transición»

Machado llamó a la acción colectiva, exhortando a los ciudadanos a aportar su talento y esfuerzo para la reconstrucción nacional.

La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio y planteó la necesidad de construir “instituciones democráticas robustas, libertad y dignidad” en Venezuela.

María Corina Machado informó que sostuvo una “gran conversación” con el secretario de Estado de EE.UU., destacando que Venezuela sigue siendo una prioridad para la administración de Donald Trump y subrayando el respaldo de los “genuinos aliados” internacionales en la lucha por una transición democrática.

Aseguró que con el apoyo de los “genuinos aliados” y “de la mano de Dios” se logrará la transición democrática

Machado señaló los “27 años de devastación criminal” en Venezuela y la urgencia de un cambio político profundo. Rechazó cualquier proceso que mantenga estructuras chavistas en el poder, afirmando que no busca una “transición a la rusa” donde las mafias se perpetúan. Expresó su intención de volver pronto a Venezuela para trabajar en la transición, aunque no descartó visitas a otros países para consolidar acuerdos.

Rubio afirmó que ella “puede formar parte” de un proceso de transición en Venezuela, reconociendo su liderazgo opositor Y subrayó que Venezuela es un tema central en la política exterior de EE.UU., dado su impacto en la seguridad y estabilidad del continente.

El encuentro entre María Corina Machado y Marco Rubio refuerza la idea de que Venezuela sigue siendo una prioridad internacional y que existe un respaldo claro de aliados democráticos para impulsar una transición política real. Machado transmitió confianza en que, con apoyo externo y unidad interna, el país podrá superar la crisis y recuperar la libertad.