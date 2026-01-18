Temperaturas agradables y recomendaciones en ambas costas

Fuente oficial INDOMET

El transporte de nubosidad por parte del viento del este es el factor principal en determinar las condiciones del tiempo durante el día de hoy, provocando en primeras horas del día lluvias débiles y pasajeras en provincias como: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, entre otras áreas. Se esperan que en el transcurso de la mañana, también se observen precipitaciones sobre Barahona y Pedernales, pero para la tarde reinará un ambiente despejado en la mayoría de los poblados que componen nuestro territorio y las lluvias que se puedan presentar serán ampliamente aisladas y débiles hacia la cordillera Central.

Mañana lunes, un sistema de alta presión continuará limitando el contenido de humedad en nuestra área, por tanto, las precipitaciones estarán ausentes en la mayoría de las provincias. Podrían observarse lluvias débiles hacia provincias como: Hato Mayor, El Seibo, Samaná y María Trinidad Sánchez en tempranas horas del día y en la tarde otros episodios de lluvias aisladas en: Monte Plata, La Altagracia, Monseñor Nouel y Santiago, prevaleciendo en el resto de nuestro territorio un ambiente con nubes dispersas y pocas precipitaciones.

Las temperaturas continuarán agradables, debido a la época del año, principalmente en zonas de montañosas y valles del interior. Además, episodios de nieblas o neblinas se presentarán en las primeras horas de la mañana en zonas montañosas y algunos valles del interior del país.

Finalmente, en la costa atlántica desde Cabo San Rafael (La Altagracia), hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez) y en la costa caribeña, desde Isla Beata (Pedernales) hasta Paraíso (Barahona), recomendamos a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a viento moderado y olas anormales. El resto de ambas costas, deben navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a las mismas condiciones.

Distrito Nacional: nubes dispersas.

Santo Domingo Norte: nubes dispersas.

Santo Domingo Este: nubes dispersas.

Santo Domingo Oeste: nubes dispersas a medio nublado en ocasiones lluvias aisladas y débiles.

Temperaturas mínimas entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 29 °C y 31 °C.

Resumen: viento del este transportará nubosidad que dejará lluvias aisladas y débiles en algunas provincias. Temperaturas agradables en horas de la noche. Recomendaciones marítimas en ambas costas.

El martes, la humedad transportada por el viento estará incrementando en nuestra masa de aire, por tanto, las lluvias también experimentarán un ligero incremento. Se esperan precipitaciones dispersas que iniciarán hacia poblados de la costa norte durante horas de la mañana y luego se moverán hacia otros puntos del noreste, Valle del Cibao y la cordillera Central, en horas de la tarde.

Distrito Nacional: nubes dispersas.

El Gran Santo Domingo: nubes dispersas.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. °C T. Mín. °C Santiago Nubes dispersas. 27/29 17/19 Puerto Plata Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias aisladas en la mañana. 26/28 18/20 Duarte Nubes dispersas. 27/29 18/20 Constanza Nubes dispersas. 23/25 9/11 Peravia Nubes dispersas. 28/30 19/21 San Pedro de Macorís Nubes dispersas. 28/30 18/20 La Romana Nubes dispersas. 27/29 18/20 La Vega Nubes dispersas. 27/29 17/19 Monseñor Nouel Nubes dispersas. 27/29 17/19 San Cristóbal Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias aisladas en la mañana. 27/29 18/20 Samaná Nubes dispersas. 28/30 18/20 Monte Cristi Nubes dispersas. 29/31 19/21 Azua Nubes dispersas. 29/31 18/20 San Juan Nubes dispersas. 29/31 16/18 Barahona Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias dispersas en la mañana. 29/31 18/20 La Altagracia Medio nublado a nublado en ocasiones con lluvias aisladas en la mañana. 28/30 19/21

Meteorólogos: José Medina / Leonardo Marte.-