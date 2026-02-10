Liderazgo de Propósito: Jaime Ozores revela el poder para conectar equipos y marcas

Jaime Ozores, un experto internacional en headhunting y CEO de Odgers en España e Italia habla habla del «liderazgo de propósito» y el poder del storytelling para conectar equipos y marcas

En un mundo cada vez más robotizado y deshumanizado por la inteligencia artificial, el storytelling se convierte en una herramienta fundamental para humanizar las organizaciones, conectar con las personas y despertar emociones.

Se enfatiza la necesidad de que las empresas descubran su propósito y valores internos para alinear a sus equipos y conectar emocionalmente con el mercado.