Las temperaturas serán agradables en la noche y madrugada

Se mantendrán los efectos del sistema de alta presión, favoreciendo un ambiente soleado sobre el territorio nacional. Sin embargo, el viento del este y los efectos locales, estimularán nublados en horas de la tarde y el transcurso de la noche, seguidos de lluvias dispersas sobre provincias del noreste, este, sureste, el valle del Cibao y la cordillera Central. Entre las que se encuentran: La Altagracia, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, La Romana, Espaillat, Puerto Plata, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Hato Mayor y el Gran Santo Domingo.

Las temperaturas continuarán agradables a frescas en la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, especialmente en zonas montañosas y valles del interior, debido a la época del año, donde se prevén ocurrencias de nieblas y neblinas.

En la costa Atlántica desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná) y en la costa Caribeña, desde Isla Beata (Pedernales), hasta Paraíso (Barahona), recomendamos a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a viento y olas peligrosas. En el resto en ambas costas, se recomienda navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro.

Distrito Nacional: nubes aisladas con aumentos nubosos ocasionales.

Santo Domingo Norte: nubosidad aislada con aumentos nubosos ocasionales.

Santo Domingo Este: nubes aisladas con aumentos nubosos ocasionales.

Santo Domingo Oeste: nubes aisladas con aumentos nubosos ocasionales.

Temperaturas mínimas entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 29 °C y 31 °C.

Resumen: sistema de alta presión provocando condiciones de nubosidad aislada sobre el país… Recomendaciones marítimas en ambas costas (ver informe marino). Temperaturas agradables en la noche y madrugada.