En la costa caribeña, las condiciones de oleaje peligroso se encuentran, actualmente normales

Hoy lunes, el sistema frontal seguirá moviéndose hacia el este, ubicándose sobre la isla de Puerto Rico. No obstante, el viento moderado de dirección noroeste (y del norte en ocasiones), los efectos locales propios de la orografía dominicana, así como los remanentes nubosos que ha dejado el sistema frontal al cruzar el país, provocarán durante el transcurso de la mañana precipitaciones débiles a moderadas en ocasiones con ráfagas de viento. Estas lluvias serán más frecuentes sobre diferentes provincias del litoral atlántico, el suroeste y la Cordillera Central, principalmente en distintos municipios de Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samaná, Santiago Rodríguez, Santiago, Dajabón, Monte Cristi, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, La Altagracia, Barahona, Pedernales e Independencia, entre otras.

Las temperaturas se tornarán mucho más frescas y agradables que en días anteriores, en especial durante la noche y la madrugada, siendo más percibidas en zonas montañosas y valles del interior del país, donde también podrían producirse algunos episodios de nieblas y neblinas.

En la costa atlántica, recomendamos a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto debido a vientos fuertes y olas anormales, desde la Bahía de Manzanillo (Monte Cristi) hasta Cabo Engaño (La Altagracia). Mientras tanto, en la costa caribeña, las condiciones de oleaje peligroso se encuentran, actualmente normales.