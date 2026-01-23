Las condiciones meteorológicas seguirán favorables por la incidencia de una vaguada

Precipitaciones se extenderán en forma de aguaceros moderados a fuertes localmente con posibles tronadas y ráfagas de viento

Las condiciones meteorológicas del país seguirán favorables, para que desde tempranas horas y durante el transcurso del día se presenten chubascos dispersos, especialmente en poblados de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Espaillat y Duarte, entre otras localidades cercanas a la costa norte, producto de la incidencia de una vaguada y la influencia del viento predominante del este.

En la tarde, estas precipitaciones se extenderán en forma de aguaceros moderados a fuertes localmente con posibles tronadas y ráfagas de viento en ocasiones, sobre Monte Plata, Sánchez Ramírez, Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Santiago, La Vega, Azua, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan y Elías Piña. Esta actividad de lluvias disminuirá gradualmente durante la noche.