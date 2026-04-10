El Centro Nacional de Pronósticos del Instituto Dominicano de Meteorología, mantiene los niveles de AVISO y ALERTA meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas

Hoy viernes, continuará la incidencia de la vaguada, en combinación con el viento predominante del este/sureste, generando aguaceros dispersos y posibles tronadas en la madrugada y horas matutinas sobre la costa Caribeña, incluyendo Santo Domingo, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, Barahona, entre otras localidades cercanas.

En horas de la tarde hasta las primeras de la noche, se sumará el calentamiento diurno, favoreciendo incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento hacia provincias de las regiones norte, noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

El Centro Nacional de Pronósticos del Instituto Dominicano de Meteorología, mantiene los niveles de AVISO y ALERTA meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos, cañadas, ráfagas de viento, frecuentes tormentas eléctricas, posibles deslizamientos de tierra y granizadas en las siguientes provincias:

ALERTA AVISOS DESCONTINUADAS La Vega Elías Piña San José de Ocoa Monseñor Nouel Barahona San Cristóbal Santiago Azua El Gran Santo Domingo Dajabón Peravia Santiago Rodríguez Puerto Plata Total:8 Total: 5 Total: 0

Distrito Nacional: chubascos matutinos, predominando luego en la tarde nubes dispersas con leve aumentos nubosos.

Santo Domingo Norte: chubascos matutinos, predominando luego en la tarde nubes dispersas con leve aumentos nubosos.

Santo Domingo Este: chubascos matutinos, predominando luego en la tarde nubes dispersas con leve aumentos nubosos.

Santo Domingo Oeste: chubascos matutinos, predominando luego en la tarde nubes dispersas con leve aumentos nubosos.

Temperaturas mínimas entre 22 °C y 23 °C, y máximas entre 30 °C y 32 °C.