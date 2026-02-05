La Residencia del Humor con Raymond y Miguel

Un encuentro cara a cara con los reyes; “La residencia» donde el humor se vuelve más cercano y sin filtros, ven a reír y a escuchar anécdotas de momentos únicos que solo se viven con Raymond y Miguel, y ¡Tú eres parte de esta experiencia!

Un espectáculo de stand‑up y sketches protagonizado por Raymond Pozo y Miguel Céspedes, conocidos como “los reyes del humor” en República Dominicana. Combina monólogos, escenas cómicas y personajes recurrentes que han hecho popular su programa televisivo.

Cupos limitados

Fechas: 6, 13 y 20 de Marzo

Compra tu boleta ya en 👉 CaribbeanCinemas.com