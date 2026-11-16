La visita de las presentadoras y comunicadoras Caroline Aquino y Nahiony Reyes al programa Divertido con Jochy

Este video muestra la visita de las presentadoras y comunicadoras Caroline Aquino y Nahiony Reyes al programa Divertido con Jochy.

Trayectoria y amistad: Ambas conversan sobre su sólida relación profesional y personal, forjada tras años de trabajo conjunto en el medio televisivo. Comparten la admiración mutua por la resiliencia, disciplina y apoyo incondicional que se brindan en su carrera.

Ambas conversan sobre su sólida relación profesional y personal, forjada tras años de trabajo conjunto en el medio televisivo. Comparten la admiración mutua por la resiliencia, disciplina y apoyo incondicional que se brindan en su carrera. Proyectos actuales: Comentan sobre su espacio Ellas en la noche, el cual representa para ellas una etapa de madurez donde, además de ser talentos, tienen voz y voto en la producción.

Comentan sobre su espacio Ellas en la noche, el cual representa para ellas una etapa de madurez donde, además de ser talentos, tienen voz y voto en la producción. Próximos retos: Se dedica una parte importante a celebrar la designación de Nahiony Reyes como conductora de la próxima edición de los Premios Soberano junto a Juan Carlos Pichardo.

Se dedica una parte importante a celebrar la designación de Nahiony Reyes como conductora de la próxima edición de los Premios Soberano junto a Juan Carlos Pichardo. Manual del éxito: El equipo del programa, junto a Jochy Santos y Georgina Duluc, prepara un «manual del éxito» con consejos prácticos para Nahiony de cara a su presentación en los premios, incluyendo recomendaciones sobre el manejo de la presión, el guion y el bienestar personal.

El segmento final incluye una sorpresa cómica por parte de «La Pasante», quien se une a la conversación con un estilo humorístico, aportando un momento de mucha risa entre los invitados.