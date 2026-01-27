La nubosidad dará lugar a lluvias aisladas y débiles

Temperaturas continúan agradables en la noche por la época del año.

El sistema de alta presión seguirá determinando las condiciones meteorológicas sobre el país, pero la nubosidad transportada por el viento del este, generado por dicho sistema dará lugar a lluvias aisladas y débiles en poblados próximos a las costas, en primeras horas del día, es decir, provincias como: Barahona, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez. Mientras que en la tarde, prevalecerá un cielo con nubes dispersas y despejado en casi toda la geografía nacional, esperándose episodios de lluvias aisladas y débiles hacia la cordillera Central, hasta las primeras horas de la noche.

Las temperaturas continuarán siendo agradables durante la noche y la madrugada, debido a la época del año en la que nos encontramos, siendo esta sensación térmica más notorias hacia zona montañosas en el interior del país.

Finalmente, se recomienda a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones en las costas atlántica y caribeña, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a olas y vientos anormales.

Distrito Nacional: nubes dispersas.

Santo Domingo Norte: nubes dispersas.

Santo Domingo Este: nubes dispersas.

Santo Domingo Oeste: nubes dispersas.

Temperaturas mínimas entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 29 °C y 31 °C.

Resumen: sistema de alta presión mantiene las precipitaciones escasas en gran parte de nuestro territorio en las próximas 48 horas. Recomendaciones en las costas atlántica y caribeña por olas y vientos anormales mar adentro. Temperaturas continúan agradables en la noche por la época del año.