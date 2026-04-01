La misión Artemis de la NASA prepara histórico lanzamiento al espacio profundo

El viaje, que tendrá una duración aproximada de 10 días, consistirá en una trayectoria crítica alrededor de la Luna y un posterior regreso seguro a la Tierra

El regreso de la humanidad a las cercanías de la Luna está a solo un «go» de distancia. La NASA ha confirmado que su cohete lunar ya se encuentra en la plataforma, esperando la luz verde definitiva para una misión que marcará el inicio de una nueva era en la exploración del espacio profundo.

Con una tripulación de cuatro astronautas, esta misión de la serie Artemis llevará a los seres humanos más lejos de lo que han estado en décadas. El viaje, que tendrá una duración aproximada de 10 días, consistirá en una trayectoria crítica alrededor de la Luna y un posterior regreso seguro a la Tierra, probando los sistemas de soporte vital y navegación para futuras bases lunares.

Ventanas de lanzamiento: Abril es el mes clave

La agencia espacial ha compartido el calendario de disponibilidad para este mes, señalando que la primera oportunidad de lanzamiento se abre tan pronto como este 1 de abril.

Lo que debes saber de la misión:

Tripulación: Cuatro astronautas de élite liderarán este viaje histórico.

Cuatro astronautas de élite liderarán este viaje histórico. Duración: 10 días de navegación en el espacio profundo.

10 días de navegación en el espacio profundo. Objetivo: Validar las capacidades de la nave Orion y el cohete SLS para misiones tripuladas de larga duración.

«Nuestro cohete lunar está esperando el ‘go'», comunicó la NASA a través de sus canales oficiales, invitando al mundo a seguir de cerca cada actualización de @NASAArtemis. El éxito de esta misión es el paso previo y necesario antes de que el próximo hombre y la primera mujer vuelvan a pisar la superficie lunar.

El mundo observa con atención el cielo, esperando el momento en que los motores se enciendan y la humanidad vuelva a orbitar nuestro satélite natural.