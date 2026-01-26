La JCE entrega al presidente Abinader la primera cédula de identidad y electoral

El presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje recibieron la primera cédula de identidad y electoral emitida por la Junta Central Electoral, un documento renovado con mayores medidas de seguridad y tecnología, que marca el inicio de una nueva etapa en la modernización institucional del país.

El acto se realizó en la sede central de la JCE, donde las autoridades explicaron que esta nueva cédula incorpora avances tecnológicos en seguridad, biometría y verificación digital, con el objetivo de garantizar mayor confiabilidad en los procesos de identificación y en el ejercicio del voto.

La primera dama resaltó el valor de contar con un documento más seguro y eficiente

Durante la entrega, el presidente Abinader destacó la importancia de este paso en la modernización institucional del país, señalando que la nueva cédula representa un instrumento clave para fortalecer la democracia y la transparencia electoral. Por su parte, la primera dama resaltó el valor de contar con un documento más seguro y eficiente, que también facilitará trámites administrativos y servicios públicos.

La JCE informó que la emisión de estas nuevas cédulas se realizará de manera progresiva en todo el territorio nacional, con el propósito de que cada ciudadano pueda acceder a un documento actualizado, confiable y adaptado a los estándares internacionales.