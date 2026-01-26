Más Contenido

    La JCE entrega al presidente Abinader la primera cédula de identidad y electoral

    El presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje recibieron la primera cédula de identidad y electoral emitida por la Junta Central Electoral, un documento renovado con mayores medidas de seguridad y tecnología, que marca el inicio de una nueva etapa en la modernización institucional del país.

    El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y la primera dama, Raquel Arbaje, recibieron este lunes la primera cédula de identidad y electoral emitida por la Junta Central Electoral (JCE) bajo el nuevo sistema de modernización del documento oficial.

    1001251766
    El presidente recibió este lunes la primera cédula de identidad y electoral emitida por la Junta Central Electoral

    El acto se realizó en la sede central de la JCE, donde las autoridades explicaron que esta nueva cédula incorpora avances tecnológicos en seguridad, biometría y verificación digital, con el objetivo de garantizar mayor confiabilidad en los procesos de identificación y en el ejercicio del voto.

    1001251765
    La primera dama resaltó el valor de contar con un documento más seguro y eficiente

    Durante la entrega, el presidente Abinader destacó la importancia de este paso en la modernización institucional del país, señalando que la nueva cédula representa un instrumento clave para fortalecer la democracia y la transparencia electoral. Por su parte, la primera dama resaltó el valor de contar con un documento más seguro y eficiente, que también facilitará trámites administrativos y servicios públicos.

    1001251791
    La JCE informó que la emisión de estas nuevas cédulas se realizará de manera progresiva en todo el territorio naciona

    La JCE informó que la emisión de estas nuevas cédulas se realizará de manera progresiva en todo el territorio nacional, con el propósito de que cada ciudadano pueda acceder a un documento actualizado, confiable y adaptado a los estándares internacionales.

