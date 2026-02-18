La Habana a oscuras: El día a día de una crisis que no da tregua a los cubanos

Bajo la fachada de los edificios coloniales que se desmoronan, late una sociedad exhausta que ha hecho de la supervivencia un arte, pero a un costo humano que las estadísticas oficiales no alcanzan a reflejar

La capital de Cuba, otrora vibrante y llena de música, hoy ofrece un paisaje de resistencia silenciosa. La vida cotidiana en La Habana se ha convertido en una carrera de obstáculos donde el cubano común no vive, sino que sobrevive a una tormenta perfecta: la escasez crónica de combustible, apagones programados (y no programados) y una industria turística que no logra despertar.

En 2026, la realidad en la isla ha pasado de la «situación coyuntural» a un estado de parálisis logística que afecta cada fibra de la sociedad.

1. El desafío de la movilidad: Una ciudad a pie

Sin combustible suficiente para el transporte público, las icónicas calles de La Habana lucen semivacías de vehículos y repletas de personas caminando kilómetros bajo el sol.

Conseguir gasolina o diésel puede tomar días de espera en las estaciones de servicio, una estampa que ha diezmado el transporte privado y los famosos «almendrones». El impacto en el trabajo: Muchos habaneros han tenido que abandonar sus empleos o reducir sus jornadas simplemente porque llegar a su destino es físicamente imposible.

2. El apagón como rutina

La crisis energética ha dejado de ser noticia para convertirse en el cronómetro de la vida doméstica.

Sin electricidad constante, conservar los pocos alimentos que se consiguen es un reto heroico. Las familias cocinan «al momento» lo que encuentran, temiendo que el refrigerador se convierta en un mueble inútil. El calor y la falta de sueño: En las noches de apagón, el calor húmedo de la isla impide el descanso, lo que se traduce en una población agotada y con la salud mental al límite.

3. Un turismo que no llega

A pesar de las campañas oficiales, los hoteles de lujo en el Prado y el Malecón muestran ocupaciones mínimas.

Efecto dominó: La falta de turistas no solo afecta al Estado, sino a los miles de cuentapropistas (dueños de hostales, taxistas, artesanos) que dependen del flujo de divisas. Sin visitantes, el mercado informal —donde se consigue lo que el Estado no provee— se vuelve inalcanzable por la inflación.

4. El «invento» y la resiliencia

El ingenio cubano, conocido como «inventar», se ha radicalizado. Desde motores de lavadora adaptados para generar energía mínima hasta el trueque de medicamentos por comida, el día a día es una negociación constante con la carencia.

El desgaste de la esperanza

Sobrevivir en La Habana hoy requiere una energía que la dieta diaria no siempre proporciona. La falta de luz y combustible es solo la cara visible de una crisis de fe en el futuro. Para el habanero de a pie, la cotidianidad no se mide en proyectos, sino en metas inmediatas: conseguir agua, encontrar algo de pan y esperar que hoy, por fin, la luz no se vaya antes de poder cocinar.

Bajo la fachada de los edificios coloniales que se desmoronan, late una sociedad exhausta que ha hecho de la supervivencia un arte, pero a un costo humano que las estadísticas oficiales no alcanzan a reflejar. La Habana hoy no solo lucha contra la falta de recursos, sino contra el tiempo y el aislamiento.