La claqueta sonó: graduación en el Centro de Formación Actoral y Artística Clara Luz Lozano – Producciones Las Tablas

La ceremonia reunió a familiares, invitados especiales y destacadas personalidades del ámbito artístico y cultural

Con gran entusiasmo se celebró la graduación de los estudiantes del Centro de Formación Actoral y Artística Clara Luz Lozano – Producciones Las Tablas, marcando el cierre de una importante etapa y el inicio de nuevos retos para jóvenes talentos comprometidos con la actuación para cine, teatro y medios audiovisuales.

La ceremonia reunió a familiares, invitados especiales y destacadas personalidades del ámbito artístico y cultural como Ángela Bernal, Jacquelin Estrella, María Tavares, Tito Rodríguez, Hugo Devana, Fausto Rojas y Johnnié Mercedes, quienes acompañaron este significativo momento y fueron reconocidos por su valioso aporte al teatro, la televisión, el cine y la cultura.

Más que una entrega de certificados, esta graduación celebró el talento, la disciplina y la transformación de cada estudiante, reafirmando que la actuación no solo forma artistas, sino también mejores seres humanos.

Clara Luz Lozano Rosario, actriz, maestra, directora, dramaturga y escritora de literatura infantil, ha dedicado gran parte de su vida a la formación artística y al acompañamiento de nuevas generaciones de actores y actrices. Su trayectoria en las aulas y en los escenarios le ha permitido construir una metodología basada en la disciplina, la sensibilidad, la verdad escénica y el crecimiento humano.

Durante años ha impartido clases de actuación para cine, teatro y televisión a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, guiando procesos donde cada estudiante aprende no solo técnicas actorales, sino también seguridad, expresión emocional, manejo escénico, trabajo frente a cámara, construcción de personajes y confianza personal.

Hace tres años fundó el Centro de Formación Actoral y Artística Clara Luz Lozano – Producciones Las Tablas, consolidando un espacio dedicado a la preparación integral de talentos emergentes y al fortalecimiento del arte como herramienta de transformación social y personal.

Para Clara Luz Lozano, este logro representa años de entrega, enseñanza y amor profundo por el arte, reafirmando su compromiso con la cultura y con la formación de artistas capaces de transformar escenarios y vidas.

Las inscripciones permanecen abiertas para quienes desean descubrir su voz, fortalecer su talento y atreverse a quitarse la máscara para iniciar su verdadero viaje artístico