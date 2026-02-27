La banda Transfusión regresa con “Vamo’ a fluir”

El proceso de grabación de “Vamo’ a fluir” fue liberador gracias a la tecnología actual, a diferencia de la presión que sentían antes

La banda dominicana Transfusión regresa después de 30 años sin lanzar música inédita, presentando su nuevo sencillo “Vamo’ a fluir”.

Los integrantes, Héctor Aníbal Estrella (voz), Rigo Zapata (fundador, director y bajista), Alfio (tecladista y productor) y Pimentel (baterista y coproductor), explican que la pausa se debió a proyectos personales, pero siempre realizaron presentaciones ocasionales.

La decisión de regresar surgió al intentar regrabar sus antiguas canciones para subirlas a plataformas como Spotify, ya que no tenían los derechos de las grabaciones originales. Estando en el estudio de Alfio, decidieron crear algo nuevo. El proceso de grabación de “Vamo’ a fluir” fue liberador gracias a la tecnología actual, a diferencia de la presión que sentían antes.