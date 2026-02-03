Julio Iglesias bajo investigación Ministerio de Exteriores de España por visados de trabajadoras

Un visado de turista o de corta estancia no autoriza actividad laboral; la investigación buscará determinar si existió conocimiento o intención de usar esos visados para trabajar

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha iniciado una inspección administrativa para esclarecer la tramitación y el uso de visados Schengen vinculados a trabajadoras domésticas que acompañaron al cantante Julio Iglesias, en medio de denuncias mediáticas sobre condiciones laborales y presuntas irregularidades.

La investigación surge tras informaciones periodísticas y declaraciones de exempleadas que relataron presuntas condiciones laborales irregulares y episodios de maltrato. Aunque la Fiscalía archivó diligencias penales por cuestiones de jurisdicción, el caso mantiene el foco en el ámbito administrativo y consular.

Alegaciones de las trabajadoras

Denuncias recogidas: Jornadas extensas, ausencia de contrato y de alta en la Seguridad Social, salarios insuficientes y restricciones de movilidad.

Jornadas extensas, ausencia de contrato y de alta en la Seguridad Social, salarios insuficientes y restricciones de movilidad. Punto clave legal: Un visado de turista o de corta estancia no autoriza actividad laboral; la investigación buscará determinar si existió conocimiento o intención de usar esos visados para trabajar.

Posibles consecuencias

Si se confirman irregularidades: Sanciones administrativas, posibles derivaciones a autoridades laborales o de extranjería y un impacto reputacional significativo.

Sanciones administrativas, posibles derivaciones a autoridades laborales o de extranjería y un impacto reputacional significativo. Si no se detectan incumplimientos: Cierre del expediente administrativo, aunque el debate público podría persistir.

La evolución dependerá de la documentación que aporte Exteriores y de si la inspección deriva en actuaciones ante otras jurisdicciones o autoridades laborales.