Jochy Santos es nuestro Gran Soberano en Premios Soberano 2026

Jochy Santos, recibe el prestigioso galardón Gran Soberano, en los Premios Soberano 2026 haciendo un llamado a elevar el nivel y el respeto en la comunicación de la República Dominicana

El momento más eufórico de la noche fue la entrega del prestigioso galardón Gran Soberano en los Premios Soberano 2026 a la figura de la televisión dominicana, Jochy Santos, en reconocimiento a su extensa trayectoria dedicada a la comunicación, la producción y el humor.

En su discurso de aceptación, Jochy Santos agradece a Dios, a su familia, amigos y equipo de trabajo.

Además, menciona la significativa coincidencia de recibir este premio en el 30º aniversario de su programa de radio. Concluye haciendo un llamado a elevar el nivel y el respeto en la comunicación de la República Dominicana.