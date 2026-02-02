Jacqueline Mora: ¡El Futuro del Turismo!

Su visión busca que República Dominicana no solo sea líder en volumen de visitantes, sino también en calidad, innovación y distribución equitativa de los beneficios del turismo.

Jacqueline Mora, viceministra técnica de Turismo de República Dominicana, es considerada una de las arquitectas del “nuevo futuro” del turismo dominicano: lidera la diversificación hacia el lujo, la sostenibilidad y la innovación tecnológica, con expectativas de crecimiento del 5–10% anual y más de 20,000 nuevas habitaciones hoteleras en los próximos años.

Jacqueline Mora representa el futuro del turismo dominicano porque impulsa un modelo más diverso, sostenible y de alto valor agregado. Su visión busca que República Dominicana no solo sea líder en volumen de visitantes, sino también en calidad, innovación y distribución equitativa de los beneficios del turismo.