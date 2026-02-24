Investigan la falla que provocó el apagón masivo

Personas afectadas por el apagón, describiendo pérdidas y la interrupción de actividades diarias debido a la falta de energía.

El reciente apagón masivo en República Dominicana y las fallas del sistema eléctrico, especialmente, en la afectación al servicio del metro.

El apagón del día anterior no es un hecho aislado, sino que el metro ya había sufrido interrupciones en noviembre. Se critica que el sistema alternativo de energía no funcionara, afectando a cientos de miles de usuarios que se vieron obligados a caminar.

Como consecuencia del apagón, el metro ofreció servicio gratuito ese día y hasta después de Semana Santa en la línea recién inaugurada.