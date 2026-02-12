Intrusismo en salud: Un peligro que no podemos ignorar

La Dra. Betssy Hazoury señala un aumento del intrusismo, con nuevas formas como los «diplomados» online de pocos meses y personas no médicas realizando tratamientos, lo que lleva a diagnósticos erróneos y consecuencias graves



El intrusismo profesional en el sector de la salud en la República Dominicana, definiéndolo como el ejercicio de una profesión sin la autorización o formación adecuada es sancionado en el nuevo Código Penal lo cual endurece las sanciones con penas de 2 a 3 años de prisión y multas elevadas.

La Dra. Betssy Hazoury señala un aumento del intrusismo, con nuevas formas como los «diplomados» online de pocos meses y personas no médicas realizando tratamientos, lo que lleva a diagnósticos erróneos y consecuencias graves, incluyendo casos de cáncer de piel no detectados y el uso de sustancias ilegales para procedimientos estéticos como el bótox y los rellenos.