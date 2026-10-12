Inicia en Nagua la construcción de la Clínica Dr. José Bello, uno de los proyectos hospitalarios privados más importantes del país

Con las autoridades Dr. Abel Bello, dando el palazo de inicio de esta importante obra.



Con diez niveles, 80 camas de hospitalización, seis quirófanos, 90 consultorios y servicios médicos de alta complejidad, el proyecto aspira a posicionarse entre los cinco centros privados de salud más importantes de la República Dominicana.

Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, 11 de octubre de 2026. — Con la celebración del primer picazo para la construcción de la Clínica Dr. José Bello, Nagua marca un acontecimiento histórico para el desarrollo de la salud en la región Nordeste, iniciando uno de los proyectos hospitalarios privados de mayor envergadura concebidos fuera de los principales centros urbanos del país.

La iniciativa, encabezada por el Dr. Abel Bello, cirujano y presidente del proyecto, contempla una moderna infraestructura hospitalaria de diez niveles, con una capacidad proyectada de 80 camas de hospitalización, seis quirófanos, 90 consultorios médicos, unidades de atención especializada y servicios diagnósticos y terapéuticos de alta complejidad.

Por su dimensión, diversidad de especialidades y capacidad instalada, el proyecto aspira a convertirse en el quinto centro hospitalario privado más importante del país y uno de los tres principales por capacidad instalada, con una de las infraestructuras de emergencias privadas más amplias y modernas de la República Dominicana.

Parte frontal, asi se observa en la maqueta

Ubicado estratégicamente en la carretera Nagua–Cabrera, el complejo hospitalario contará con amplias áreas de estacionamiento, accesos diferenciados para pacientes, visitantes y ambulancias, así como un nivel superior destinado a helipuerto, concebido para facilitar el traslado de pacientes que requieran atención médica especializada.

Infraestructura hospitalaria de alcance nacional

La Clínica Dr. José Bello ha sido concebida como un hospital de tercer nivel, capaz de ofrecer atención integral, desde consultas médicas y procedimientos ambulatorios hasta intervenciones quirúrgicas complejas, cuidados críticos y tratamientos altamente especializados.

Permitirá que pacientes de Nagua, Samaná, Sánchez, Cabrera, Río San Juan y otras comunidades del Nordeste puedan acceder a servicios que históricamente han requerido desplazamientos hacia Santo Domingo, Santiago y otros centros urbanos.

Vista desde arriba del terreno donde sera la construcción

Legado de más de 40 años al servicio de la salud

Más allá de sus dimensiones e innovación tecnológica, la Clínica Dr. José Bello nace de una historia profundamente humana. El proyecto lleva el nombre del Dr. José Avenhamet Bello Guzmán, reconocido médico y pionero de la pediatría en Nagua, quien durante más de cuatro décadas dedicó su vida al cuidado de generaciones de niños y familias de la provincia María Trinidad Sánchez y comunidades vecinas.

Su ejercicio profesional estuvo caracterizado por la vocación de servicio, la cercanía con sus pacientes y una profunda sensibilidad humana, cualidades que lo convirtieron en una figura respetada y querida por la comunidad.

Hoy, ese legado encuentra continuidad en la visión de su hijo, el Dr. Abel Bello, quien impulsa la construcción de un hospital que busca transformar los servicios médicos disponibles para toda la región.

“Este proyecto representa mucho más que la construcción de un hospital. Es la continuación del legado de mi padre, un hombre que dedicó su vida a cuidar a los demás. Su mayor enseñanza fue que la medicina no se trata solamente de curar enfermedades, sino de servir con humanidad. Hoy queremos honrar su memoria construyendo una institución que pueda servir a miles de familias durante generaciones”, expresó el Dr. Abel Bello.

El especialista destacó que la iniciativa nace de un compromiso personal con su comunidad y de la convicción de que los habitantes del Nordeste merecen acceso a servicios médicos del más alto nivel sin necesidad de abandonar su región.

“No queremos que una madre tenga que viajar durante horas para conseguir cuidados intensivos para su hijo, ni que un paciente con cáncer tenga que trasladarse constantemente a otra ciudad para recibir tratamiento. Queremos que nuestra gente encuentre aquí la atención, la tecnología y el talento médico que necesita. Nagua merece una medicina a la altura de cualquier gran ciudad del país”, agregó.



Referencia para atender emergencias

Uno de los componentes más relevantes del proyecto será su moderno departamento de emergencias, diseñado con 24 puestos de atención y espacios diferenciados para adultos, pediatría, trauma y pacientes de alta complejidad.

La unidad contará con acceso independiente para ambulancias, áreas de clasificación de pacientes, reanimación, procedimientos menores, observación y servicios diagnósticos integrados. Busca ofrecer respuesta rápida y eficiente ante emergencias médicas, quirúrgicas, cardiovasculares, neurológicas y traumáticas, fortaleciendo la capacidad de atención sanitaria de toda la región.

La disponibilidad de cuidados intensivos para adultos, pacientes pediátricos y recién nacidos permitirá complementar la atención de emergencias con servicios hospitalarios de mayor complejidad.

Atención integral contra el cáncer y enfermedades complejas

Otro de los elementos diferenciadores de la Clínica Dr. José Bello será su propuesta de atención oncológica integral. El proyecto contempla servicios de diagnóstico, cirugía oncológica, quimioterapia y radioterapia mediante acelerador lineal, así como medicina nuclear y estudios PET-CT.

Estos servicios representan una oportunidad para mejorar el acceso al diagnóstico y tratamiento del cáncer en una región donde muchos pacientes deben desplazarse a otras provincias.

Asimismo, la incorporación de hemodiálisis, procedimientos cardiovasculares, endoscopia avanzada, cirugía mínimamente invasiva y otras unidades especializadas permitirá ampliar significativamente la oferta médica regional.

Arquitectura moderna, funcional y humanizada

El diseño arquitectónico está a cargo de UREVAL Arquitectos e Ingenieros, bajo la dirección de Herly Valenzuela, y contempla una infraestructura contemporánea que integra eficiencia hospitalaria, innovación tecnológica y espacios concebidos para el bienestar de los pacientes.

La edificación incorporará amplias superficies acristaladas, iluminación natural, áreas verdes, espacios interiores abiertos y una organización funcional que facilitará el desplazamiento de pacientes, visitantes y profesionales de la salud.

El proyecto también contará con amplias zonas de estacionamiento, accesos independientes, áreas administrativas, espacios de telemedicina y facilidades para el desarrollo de servicios vinculados al turismo de salud.

La propuesta arquitectónica procura establecer un nuevo referente de infraestructura hospitalaria moderna en la región Nordeste.

Un motor de desarrollo económico y profesional para el Nordeste

Además de su impacto sanitario, la Clínica Dr. José Bello está llamada a convertirse en un importante motor de desarrollo económico para Nagua y las provincias vecinas.

Su construcción y posterior funcionamiento generarán oportunidades de empleo para médicos especialistas, personal de enfermería, técnicos de salud, profesionales administrativos y trabajadores de servicios complementarios.

De igual manera, impulsará actividades vinculadas a la construcción, el transporte, la alimentación, el suministro de equipos médicos, el mantenimiento y otros sectores productivos.

El Dr. Abel Bello destacó que el objetivo es crear una institución de alcance regional que complemente y fortalezca la red de servicios de salud existente, ampliando las posibilidades de atención y fomentando la colaboración entre profesionales e instituciones.

“Nuestra visión no es competir para desplazar a otras instituciones, sino elevar la capacidad de atención de toda la región. Queremos crear oportunidades para nuestros médicos, atraer nuevas especialidades y evitar que nuestros pacientes tengan que salir de sus comunidades para recibir servicios que podemos ofrecer aquí”, manifestó.

Primer picazo que simboliza el futuro de la región

El acto de inicio de construcción reunió a autoridades nacionales, provinciales y municipales, representantes del sector empresarial, profesionales de la salud, inversionistas, familiares y miembros de la comunidad.

Durante la ceremonia se presentó una semblanza del Dr. José Bello Guzmán, recordando su trayectoria profesional, su compromiso con los pacientes y el profundo cariño que sembró entre generaciones de familias de Nagua. En representación de la familia, la doctora Digna Bello compartió palabras alusivas a su vida y legado.

Además, se proyectó un audiovisual que permitió a los asistentes conocer la visión arquitectónica, servicios y el alcance regional de la futura institución.

La ceremonia simboliza el comienzo de una nueva etapa para la atención médica del Nordeste y la materialización de una visión que une el legado de una familia con las aspiraciones de desarrollo de toda una comunidad.

La Clínica Dr. José Bello nace con una misión que trasciende generaciones: transformar la salud del Nordeste, acercar la medicina de alta complejidad a su gente y perpetuar una historia de servicio a través de una institución concebida para el futuro.