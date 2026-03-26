Indomet pide estar atentos: Precipitaciones podrían generar inundaciones

Una vaguada en diferentes niveles de la troposfera comenzará a incrementar la nubosidad y las precipitaciones de diferentes intensidades

Hoy jueves, la vaguada en varios niveles de la troposfera, se fortalecerá más, incrementando la humedad e inestabilidad en distintas regiones del territorio nacional. Por tal razón, observaremos mayor frecuencia de los aguaceros, siendo los mismos localmente moderados a fuerte e incluso intensos en ocasiones, acompañados de tronadas y ráfagas de viento, principalmente sobre varias localidades de las provincias: La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, El Seibo, Hato Mayor, El Gran Santo Domingo, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Valverde, La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez y San Juan.

Recomendamos a la población estar atentos, ya que estas precipitaciones tendrán potencial para generar diferentes tipos de inundaciones, principalmente en zonas urbanas.

Las temperaturas seguirán agradables durante la noche, la madrugada y temprano en la mañana, principalmente en zonas montañosas, así como valles del interior del país, debido al viento fresco de dirección noreste, especialmente en zonas de montañas y valles del interior del país, donde podrían ocurrir algunos episodios de nieblas o neblinas matutinas.

Distrito Nacional: para esta tarde, incrementos nubosos acompañados de aguaceros localmente moderados, tronadas y aisladas ráfagas de viento.

Santo Domingo norte: después del mediodía, incrementos nubosos, aguaceros localmente moderados, tronadas y aisladas ráfagas de viento.

Santo Domingo este: en el transcurso de la tarde, medio nublado a nublado en ocasiones, aguaceros localmente moderados, tronadas y ráfagas de viento.

Santo Domingo oeste: en la tarde, incrementos nubosos acompañados de aguaceros localmente moderados, tronadas y aisladas ráfagas de viento.

Temperaturas: mínimas entre 19 °C y 21 °C, y máximas entre 28 °C y 31 °C.

Resumen: una vaguada en diferentes niveles de la troposfera comenzará a incrementar la nubosidad y las precipitaciones de diferentes intensidades y frecuencia sobre distintas provincias del territorio nacional, principalmente durante el transcurso de la tarde.