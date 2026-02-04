Más Contenido

    ¡Indignación en Baní! Ex Coronel abusa de niña de 8años

    Destacado
    Pocos minutos de lectura

    Mientras tanto el presunto abusador se encuentra prófugo de la justicia y la policía detuvo a su esposa, posiblemente como método de presión para que se entregue.

    Una niña haitiana de 8 años fue presuntamente abusada sexualmente por un excoronel conocido como Nicolás Núñez.

    La abuela de la niña denunció que el excoronel le ofreció dinero y regalos después del incidente, pidiéndole perdón. Y agregó que el hombre la había amenazado.

    El caso ha generado indignación y protestas en la comunidad de Matanzas, que exige justicia.

    Mientras tanto el presunto abusador se encuentra prófugo de la justicia y la policía detuvo a su esposa, posiblemente como método de presión para que se entregue.

    Mientras tanto el presunto abusador se encuentra prófugo de la justicia y la policía detuvo a su esposa, posiblemente como método de presión para que se entregue.

    Una niña haitiana de 8 años fue presuntamente abusada sexualmente por un excoronel conocido como Nicolás Núñez.

    La abuela de la niña denunció que el excoronel le ofreció dinero y regalos después del incidente, pidiéndole perdón. Y agregó que el hombre la había amenazado.

    El caso ha generado indignación y protestas en la comunidad de Matanzas, que exige justicia.

    Mientras tanto el presunto abusador se encuentra prófugo de la justicia y la policía detuvo a su esposa, posiblemente como método de presión para que se entregue.

    Noticias del momento

    Articulos relacionados

    Color Vision Canal 9 © Todos los derechos Reservados