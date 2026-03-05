Incidencia de una vaguada presentarán chubascos aislados

No se descartan inundaciones urbanas puntuales

Hoy jueves, desde horas matutinas, se presentarán chubascos aislados sobre poblados del litoral costero del Atlántico, generados por el viento moderado del este y la incidencia de una vaguada.

Durante la tarde y hasta primeras horas de la noche, se prevén incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes localmente, acompañados de posibles tronadas y ráfagas de viento, principalmente en Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, Puerto Plata, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, entre otras cercanas.

No se descartan inundaciones urbanas puntuales.