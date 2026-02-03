Incendio en sede del 9-1-1

Seis personas fueron trasladadas preventivamente por inhalación de humo, todas fuera de peligro

Un conato de incendio en la sede metropolitana del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, ocurrió en la madrugada del martes y activó los protocolos de seguridad, incluyendo la evacuación del personal y la detención temporal de las operaciones.

El sistema contra incendios del 911 emitió una alerta automática, y el Cuerpo de Bomberos controló el fuego rápidamente.

Seis personas fueron trasladadas preventivamente por inhalación de humo, todas fuera de peligro.

No se reportan daños significativos, solo afectaciones localizadas en la sala de despacho, donde se presume se originó el incidente.

El director ejecutivo del 911, coronel Randolfo Rijo, informó que las operaciones se trasladaron de inmediato a la sede de Santiago, garantizando la continuidad del servicio a nivel nacional.