Inauguran el Corredor Independencia y amplían la red de transporte

El presidente Luis Abinader puso en marcha el Corredor Independencia, un nuevo tramo del Sistema Integrado de Transporte del Gran Santo Domingo que, según las autoridades, beneficiará a más de 40,000 pasajeros diarios y refuerza la modernización de la movilidad urbana en la capital.

Características principales

Recorrido : 18 kilómetros con 82 paradas señalizadas .

: 18 kilómetros con . Flota : 68 autobuses en el corredor Independencia; la red reformada suma 209 unidades distribuidas en cuatro corredores.

: 68 autobuses en el corredor Independencia; la red reformada suma distribuidas en cuatro corredores. Frecuencia y horario : operación desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. , con intervalos de 5 a 7 minutos entre unidades.

: operación desde las , con intervalos de entre unidades. Tarifa y pago: tarifa única de RD$35 con pago electrónico; se implementa un piloto de integración tarifaria que permitirá transbordos gratuitos en estaciones seleccionadas del Metro.

La incorporación del corredor Independencia suma 67.27 kilómetros a la cobertura reformada, alcanzando un total de 500.93 kilómetros y conectando nuevos barrios y comunas con la vida económica metropolitana. La iniciativa forma parte de una política de movilidad integral orientada a reducir la congestión, abaratar costos para sectores vulnerables y elevar estándares de seguridad y calidad.

El proyecto incluye monitoreo por GPS, fiscalización en paradas y la capacitación de más de 200 conductores en conducción segura y atención al usuario. Además, las condiciones laborales de los conductores contemplan beneficios como seguridad social, jornada fija y pensión, según el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Gabinete de Transporte.

Próximos pasos en la agenda de movilidad

Autoridades anunciaron que, durante el año, se continuarán inaugurando obras complementarias: la Línea 2C del Metro, ampliaciones en la autopista Duarte, pasos a desnivel y proyectos como el monorriel y la extensión del teleférico en Santo Domingo Oeste, con el objetivo de integrar progresivamente los distintos modos de transporte.