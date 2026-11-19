La sorpresiva llegada de Pete Hegseth a Caracas y las implicaciones geopolíticas internacionales

El video analiza, desde una perspectiva crítica, eventos políticos recientes de alto impacto, centrándose principalmente en la sorpresiva llegada de Pete Hegseth a Caracas y las implicaciones geopolíticas internacionales

La situación en Venezuela: El presentador cuestiona la dignidad del liderazgo venezolano al recibir a Hegseth, a quien describe como un alto funcionario estadounidense encargado de políticas de presión contra el gobierno de Maduro.