    Huevos y nueces, el desayuno saludable de Raquel González

    La Coach Raquel González, comparte sus secretos para mantenerse en forma a los 50 años.

    Raquel destaca que el gimnasio no determina el físico, sino que la clave es una alimentación limpia y saludable, alta en proteínas, grasas buenas y vegetales.

    Su desayuno consiste en tres huevos y nueces. Practica ayuno intermitente y cena temprano para comer dentro de la luz solar.

    Aconseja a las mujeres cuidarse siempre, tanto por salud propia como para mantenerse atractivas para sus parejas, ya que el hombre es muy visual.

    Confiesa ser adicta al chocolate negro y le encanta la pizza.

