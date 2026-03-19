Hoy se esperan nubes dispersas con escasas lluvias

En la tarde, incidirá una vaguada asociada a un sistema frontal ubicada sobre el canal del Viento, combinándose con el viento cálido y húmedo del sureste, que favorecerán incrementos nubosos

Hoy jueves, desde la madrugada se han presentado lluvias matutinas en algunos poblados del litoral Caribeño.

En la tarde, incidirá una vaguada asociada a un sistema frontal ubicada sobre el canal del Viento, combinándose con el viento cálido y húmedo del sureste, que favorecerán incrementos nubosos acompañados de aguaceros que pueden ser moderados a fuertes, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento, principalmente sobre Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, Elías Piña, Valverde y Puerto Plata, donde no se descarta riesgo de inundaciones urbanas.

En el resto del país, predominarán nubes dispersas con escasas lluvias significativas.