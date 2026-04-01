Hoy se esperan episodios de lluvias moderadas

Posibles tronadas hasta las primeras horas nocturnas, que se prevé que predominen hacia la costa del Atlántico

Durante horas de la madrugada, el viento moderado del noreste estuvo produciendo episodios de lluvias moderadas a localmente fuertes con ráfagas de viento en poblados de Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, María Trinidad Sánchez, Samaná, Sánchez Ramírez, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia.

En la mañana, algunas lluvias se presentarán sobre las zonas antes mencionadas y, en la tarde, se extenderán hacia La Romana, San Pedro de Macorís, El Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa, Elías Piña, San Juan, Independencia y Bahoruco, con posibles tronadas hasta las primeras horas nocturnas, cuando se prevé que predominen hacia la costa del Atlántico.