Hoy se esperan aguaceros moderados a fuertes

Se modifican niveles de alerta meteorológica. Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente hacia la Cordillera Central, el noroeste y norte del país

Hoy jueves, luego del alejamiento del sistema frontal, las condiciones del tiempo en nuestra zona de pronósticos quedarán dominadas por una masa de aire menos húmeda y la interacción del viento moderado del este con la orografía.

En horas matutinas, algunos chubascos se esperan hacia la zona costera del este y noreste, mientras que en las demás zonas del país predominará un cielo de nubes dispersas. En la tarde, otros chubascos se presentarán hacia Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Espaillat, Dajabón, Santiago Rodríguez y La Altagracia, con posibles tronadas y ráfagas de viento; en horas nocturnas, ocurrirán en localidades de La Romana, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y San Cristóbal.

Distrito Nacional: medio nublado a nublado con chubascos.

Santo Domingo Norte: medio nublado a nublado con chubascos dispersos y posibles tronadas.

Santo Domingo Este: medio nublado a nublado con algunos chubascos.

Santo Domingo Oeste: medio nublado a nublado con chubascos dispersos y posibles tronadas.

Temperaturas: mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 28 °C y 30 °C.

Resumen: se modifican niveles de alerta meteorológica. Aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente hacia la Cordillera Central, el noroeste y norte del país. En la costa atlántica, se recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a viento y olas anormales.