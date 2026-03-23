Hoy nos esperan tempeturas agradables

Se esperan condiciones relativamente estables en gran parte de nuestro territorio

Hoy lunes, el contenido de humedad continuará limitado en nuestra masa de aire, mientras un sistema de alta presión limita las precipitaciones sobre el país. Se esperan condiciones relativamente estables en gran parte de nuestro territorio y las lluvias que se presenten, serán débiles y ampliamente aisladas, causadas por el transporte de campos nubosos por el viento del noreste sobre área, hacia provincias como: Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, Pedernales y Barahona

En la costa atlántica, recomendamos a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento y oleaje anormal. El resto de las costas, se encuentran normales.

Las temperaturas estarán agradables a frescas, debido al paso del frente frío sobre el país, especialmente en las zonas de montañas y sus valles, donde podrían aparecer nieblas o neblinas matutinas.

El Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET descontinúan los ALERTAS y modifica los AVISOS meteorológicos, debido a una reducciones de las precipitaciones, para las siguientes provincias. Ver tabla:

NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS Monte Cristi San Pedro de Macorís Puerto Plata Dajabón Santo Domingo Elías Piña Valverde Hato Mayor El Seibo Santiago Rodríguez La Romana La Altagracia TOTAL: 4 TOTAL: 0 TOTAL: 8

Distrito Nacional: nubes dispersas. Posibles ráfagas de viento.

Santo Domingo Norte: nubes dispersas. Posibles ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: nubes dispersas. Posibles ráfagas de viento.

Santo Domingo Oeste: nubes dispersas. Posibles ráfagas de viento.

Temperaturas: mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 28 °C y 30 °C.

Resumen: frente frío se ubica sobre el Canal de la Mona, mientras se aleja del país. Sistema de alta presión dominará las condiciones del tiempo en los próximos días, limitando las precipitaciones. Las temperaturas estarán agradables a frescas. Se modifican los ALERTAS y AVISOS meteorológicos. Recomendaciones vigentes para la costa atlántica.