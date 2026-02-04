Hoy miércoles, continuará un ambiente fresco y una sensación térmica agradable

Las temperaturas continuarán siendo relativamente bajas con una sensación bastante fresca durante el resto del día de hoy y mañana

Hoy miércoles, continuará prevaleciendo una masa de aire fría y seca, manteniendo un ambiente fresco y una sensación térmica agradable. Asimismo, el viento moderado del noreste, con ráfagas ocasionales, arrastrará nubosidad asociada al debilitado sistema frontal, el cual se localizará entre el Canal del Viento y Puerto Rico, ocasionando lluvias dispersas, moderadas en ocasiones. Estas precipitaciones se presentarán principalmente sobre localidades Santo Domingo.

Las temperaturas continuarán siendo relativamente bajas con una sensación bastante fresca durante el resto del día de hoy y mañana. Durante el jueves, un giro gradualmente del viento al sureste elevará nuevamente la sensación térmica, pero se espera que esta descienda nueva vez el próximo fin de semana, debido a un nuevo sistema frontal.

En la costa atlántica, recomendamos a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto desde Cabo San Rafael hasta Cabo Cabron, debido a viento moderado, ráfagas de viento frecuentes y olas anormales, en el resto de la costa pueden operar cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro por la misma situación. En la costa caribeña, deben permanecer en puerto desde isla Beata hasta Paraíso en Barahona, el resto de la costa navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento moderado, ráfagas de viento frecuentes y olas anormales.

El Centro Nacional de Pronósticos del INDOMET, descontinúa el ALERTA meteorológica ante el riesgo de inundaciones urbanas para la siguiente provincia:

NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS Puerto Plata Total:0 Total:0 Total:1

Distrito Nacional: medio nublado a nublado con lluvias débiles y aisladas, frecuentes ráfagas de viento y sensación térmica fresca.

Santo Domingo norte: medio nublado a nublado con lluvias débiles y aisladas, frecuentes ráfagas de viento y sensación térmica fresca.

Santo Domingo este: medio nublado a nublado débiles y aisladas, frecuentes ráfagas de viento y sensación térmica fresca.

Santo Domingo oeste: medio nublado a nublado con débiles y aisladas, ráfagas de viento y sensación térmica fresca.

Temperaturas mínimas entre 15 °C y 18 °C y la máxima entre 23 °C y 25 °C.

Resumen: una masa de aire fría, seca y estable mantiene un descenso de las temperaturas, frecuentes ráfagas de viento y la ocurrencia de lluvias débiles y aisladas en algunos sectores del país. Además, el sistema frontal casi estacionario se localiza sobre el canal de la Mona. Para mañana, estas condiciones continuarán presentes sobre nuestra área; sin embargo, a partir del jueves se prevé un aumento gradual de las temperaturas, especialmente en horas de la tarde.