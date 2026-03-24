Hoy martes nos espera un cielo con nubes dispersas y escasas precipitaciones

La nubosidad transportada por el viento del noreste dará lugar a lluvias débiles y aisladas en el transcurso del día

Hoy martes, el sistema de alta p un cielo con nubes dispersas y escasas precipitacionesesión mantendrá un cielo con nubes dispersas y escasas precipitaciones en gran parte del país. En ese sentido, solo la nubosidad transportada por el viento del noreste dará lugar a lluvias débiles y aisladas en el transcurso del día, hacia La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, San Juan, Bahoruco, Barahona y Pedernales.

El Distrito Nacional: nubes dispersas.

El Gran Santo Domingo: nubes dispersas.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. máx. °C T. mín. °C Santiago Nubes dispersas. 30/32 18/20 Puerto Plata Nubes dispersas. Lluvias aisladas. 29/31 19/21 Duarte Nubes dispersas. 30/32 19/21 Constanza Nubes dispersas. 23/25 11/13 Peravia Nubes dispersas. 29/31 20/22 San Pedro de Macorís Nubes dispersas. 29/31 19/21 La Romana Nubes dispersas. 29/31 19/21 La Vega Nubes dispersas. Lluvias aisladas. 29/31 17/19 Monseñor Nouel Nubes dispersas. Lluvias aisladas. 29/31 17/19 San Cristóbal Nubes dispersas. 29/31 18/20 Samaná Nubes dispersas. Lluvias aisladas. 30/32 19/21 Monte Cristi Nubes dispersas. 31/33 20/22 Azua Nubes dispersas. 30/32 18/20 San Juan Nubes dispersas. 30/32 16/18 Barahona Nubes dispersas. Lluvias aisladas. 30/32 20/22 La Altagracia Nubes dispersas. 30/32 19/21

Meteorólogos: José Medina / Jesús Beltre.-