Hoy martes nos espera un cielo con nubes dispersas y escasas precipitaciones

La nubosidad transportada por el viento del noreste dará lugar a lluvias débiles y aisladas en el transcurso del día
Hoy martes, el sistema de alta p un cielo con nubes dispersas y escasas precipitacionesesión mantendrá un cielo con nubes dispersas y escasas precipitaciones en gran parte del país. En ese sentido, solo la nubosidad transportada por el viento del noreste dará lugar a lluvias débiles y aisladas en el transcurso del día, hacia La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, San Juan, Bahoruco, Barahona y Pedernales.
El Distrito Nacional: nubes dispersas.
El Gran Santo Domingo: nubes dispersas.
|PROVINCIAS
|PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
|T. máx. °C
|T. mín. °C
|Santiago
|Nubes dispersas.
|30/32
|18/20
|Puerto Plata
|Nubes dispersas. Lluvias aisladas.
|29/31
|19/21
|Duarte
|Nubes dispersas.
|30/32
|19/21
|Constanza
|Nubes dispersas.
|23/25
|11/13
|Peravia
|Nubes dispersas.
|29/31
|20/22
|San Pedro de Macorís
|Nubes dispersas.
|29/31
|19/21
|La Romana
|Nubes dispersas.
|29/31
|19/21
|La Vega
|Nubes dispersas. Lluvias aisladas.
|29/31
|17/19
|Monseñor Nouel
|Nubes dispersas. Lluvias aisladas.
|29/31
|17/19
|San Cristóbal
|Nubes dispersas.
|29/31
|18/20
|Samaná
|Nubes dispersas. Lluvias aisladas.
|30/32
|19/21
|Monte Cristi
|Nubes dispersas.
|31/33
|20/22
|Azua
|Nubes dispersas.
|30/32
|18/20
|San Juan
|Nubes dispersas.
|30/32
|16/18
|Barahona
|Nubes dispersas. Lluvias aisladas.
|30/32
|20/22
|La Altagracia
|Nubes dispersas.
|30/32
|19/21
Meteorólogos: José Medina / Jesús Beltre.-