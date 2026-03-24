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    Hoy martes nos espera un cielo con nubes dispersas y escasas precipitaciones

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    La nubosidad transportada por el viento del noreste dará lugar a lluvias débiles y aisladas en el transcurso del día

    Hoy martes, el sistema de alta p un cielo con nubes dispersas y escasas precipitacionesesión mantendrá un cielo con nubes dispersas y escasas precipitaciones en gran parte del país. En ese sentido, solo la nubosidad transportada por el viento del noreste dará lugar a lluvias débiles y aisladas en el transcurso del día, hacia La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, San Juan, Bahoruco, Barahona y Pedernales.

    El Distrito Nacional: nubes dispersas.

    El Gran Santo Domingo: nubes dispersas.

    PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. máx. °CT. mín. °C
    SantiagoNubes dispersas.30/3218/20
    Puerto PlataNubes dispersas. Lluvias aisladas.29/3119/21
    DuarteNubes dispersas.30/3219/21
    ConstanzaNubes dispersas.23/2511/13
    PeraviaNubes dispersas.29/3120/22
    San Pedro de MacorísNubes dispersas.29/3119/21
    La RomanaNubes dispersas.29/3119/21
    La VegaNubes dispersas. Lluvias aisladas.29/3117/19
    Monseñor NouelNubes dispersas. Lluvias aisladas.29/3117/19
    San CristóbalNubes dispersas.29/3118/20
    SamanáNubes dispersas. Lluvias aisladas.30/3219/21
    Monte CristiNubes dispersas.31/3320/22
    AzuaNubes dispersas.30/3218/20
    San JuanNubes dispersas.30/3216/18
    BarahonaNubes dispersas. Lluvias aisladas.30/3220/22
    La AltagraciaNubes dispersas.30/3219/21

    Meteorólogos: José Medina / Jesús Beltre.-

    La nubosidad transportada por el viento del noreste dará lugar a lluvias débiles y aisladas en el transcurso del día

    Hoy martes, el sistema de alta p un cielo con nubes dispersas y escasas precipitacionesesión mantendrá un cielo con nubes dispersas y escasas precipitaciones en gran parte del país. En ese sentido, solo la nubosidad transportada por el viento del noreste dará lugar a lluvias débiles y aisladas en el transcurso del día, hacia La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, San Juan, Bahoruco, Barahona y Pedernales.

    El Distrito Nacional: nubes dispersas.

    El Gran Santo Domingo: nubes dispersas.

    PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. máx. °CT. mín. °C
    SantiagoNubes dispersas.30/3218/20
    Puerto PlataNubes dispersas. Lluvias aisladas.29/3119/21
    DuarteNubes dispersas.30/3219/21
    ConstanzaNubes dispersas.23/2511/13
    PeraviaNubes dispersas.29/3120/22
    San Pedro de MacorísNubes dispersas.29/3119/21
    La RomanaNubes dispersas.29/3119/21
    La VegaNubes dispersas. Lluvias aisladas.29/3117/19
    Monseñor NouelNubes dispersas. Lluvias aisladas.29/3117/19
    San CristóbalNubes dispersas.29/3118/20
    SamanáNubes dispersas. Lluvias aisladas.30/3219/21
    Monte CristiNubes dispersas.31/3320/22
    AzuaNubes dispersas.30/3218/20
    San JuanNubes dispersas.30/3216/18
    BarahonaNubes dispersas. Lluvias aisladas.30/3220/22
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    Meteorólogos: José Medina / Jesús Beltre.-

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