Alrededor del mediodía, el viento moderado del este/noreste generará condiciones ventosas y su interacción con la orografía mantendrá estas precipitaciones

Hoy miércoles día de Nuestra Señora de la Altagracia el viento del este generará lluvias pasajeras, entre débiles y localmente moderadas, hacia las costas del Atlántico en la madrugada y horas matutinas, incluyendo a La Altagracia, El Seibo, entre otras provincias. Alrededor del mediodía, el viento moderado del este/noreste generará condiciones ventosas y su interacción con la orografía mantendrá estas precipitaciones, extendiéndose hacia La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, La Vega, Puerto Plata y otras provincias colindantes, hasta las primeras horas nocturnas. En las costas del Atlántico se pronostican peligrosos aumentos del oleaje y de la velocidad del viento.

Las temperaturas continuarán agradables a frescas en la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, especialmente en zonas montañosas y valles del interior, debido a la época del año, donde se prevén ocurrencias de nieblas y neblinas.

En la costa atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná) recomendamos a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a viento y olas peligrosas. En el resto de las costas dominicanas, se recomienda navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro.

Distrito Nacional: despejado, pasando a nubes aisladas. En la tarde, incrementos nubosos con chubascos localmente moderados.

Santo Domingo Norte: despejado, pasando a nubes aisladas. En la tarde, incrementos nubosos con chubascos localmente moderados.

Santo Domingo Este: despejado, pasando a nubes aisladas. En la tarde, incrementos nubosos con chubascos localmente moderados.

Santo Domingo Oeste: despejado, pasando a nubes aisladas. En la tarde, incrementos nubosos con chubascos localmente moderados.

Temperaturas mínimas entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 29 °C y 31 °C.

Resumen: chubascos dispersos hacia la costa atlántica, provincias del sureste, noreste y la Cordillera Central, especialmente durante la tarde. Recomendaciones marítimas en ambas costas (ver informe marino). Temperaturas agradables en la noche y madrugada.