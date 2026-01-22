Hoy, antes del mediodía empezarán a generarse chubascos entre débiles

Durante las primeras horas del día, predominará un cielo soleado con ligeros incrementos nubosos

Hoy jueves, durante las primeras horas del día, predominará un cielo soleado con ligeros incrementos nubosos, no obstante, antes del mediodía empezarán a generarse chubascos entre débiles a moderados, sobre localidades de Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata y Monte Plata. Conforme avance la tarde, seguirá el viento arrastrando campos nubosos generadores de lluvias pasajeras hacia Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, entre otras. Para la noche, prevemos que esta actividad comience a disminuir paulatinamente.

En cuanto a las temperaturas, continuarán agradables y frescas en la noche y madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles del interior, debido a la época del año, donde se prevén ocurrencias de nieblas y neblinas.

En costa atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez) y la costa caribeña desde Paraíso (Barahona) hasta Isla Beata (Pedernales), recomendamos a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a ráfagas de viento y olas peligrosas. Para el resto deL perímetro costero, se recomienda navegar con precaución, sin aventurarse mar adentro.

Distrito Nacional: chubascos locales (lluvias pasajeras) con aisladas ráfagas de viento.

Santo Domingo Norte: chubascos locales (lluvias pasajeras) con aisladas ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: chubascos locales (lluvias pasajeras) con aisladas ráfagas de viento.

Santo Domingo Oeste: chubascos locales (lluvias pasajeras) con aisladas ráfagas de viento.

Temperaturas mínimas entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 29 °C y 31 °C.

Resumen: lluvias pasajeras (chubascos) por el arrastre del viento, sobre La Altagracia, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, El Seibo, entre otras. Recomendaciones en ambas costas por oleaje peligroso. Las temperaturas permanecerán frescas y agradables.